Policiais envolvidos na morte de agricultor agiram em legítima defesa, conclui inquérito

Um Inquérito Policial Militar concluiu que os dois brigadianos envolvidos na morte de um agricultor durante abordagem no distrito de Palma, em Santa Maria, na Região Central, agiram em legítima defesa. A apuração foi conduzida pela Corregedoria da Brigada Militar (BM).
A vítima foi identificada como Valdemar Both, 54 anos, e morreu durante ação da Patrulha Ambiental, em 1º de julho.
"A Brigada Militar informa que o inquérito foi resultado de uma apuração minuciosa, e após análise dos elementos de prova, concluiu-se, no âmbito das investigações, que os policiais militares atuaram em legítima defesa", diz a BM, em nota (leia a íntegra abaixo).
Segundo a BM, a equipe realizava patrulhamento na área rural do município e se deparou com um estabelecimento que processa e comercializa produtos de origem florestal. Both não tinha licença ambiental para operação, conforme os policiais. O agricultor também não teria autorização de porte e uso de motosserras.
A confusão teria começado a partir da comunicação de que os equipamentos deveriam ser apreendidos. Both estaria com um machado e teria reagido, de acordo com a ocorrência.
"Diante do risco iminente à integridade física da equipe, houve a necessidade do uso da arma de fogo para conter a ação e preservar a vida dos policiais militares", alega a corporação.
De acordo com o advogado da família, Both comprava eucalipto para fazer lenha e revender, o que é permitido. A defesa afirma ainda que os equipamentos, como as motosserras, eram legalizados.
Inquérito da Polícia Civil
Na Polícia Civil, outro inquérito apura o caso e deve ser finalizado nos próximos dias, conforme o delegado Thiago Carrijo.
A investigação também segue na mesma linha de legítima defesa, considerando que houve ameaças.
Imagens mostram sequência de acontecimentos
Imagens de câmera de monitoramento da propriedade onde um agricultor foi morto a tiros mostram a sucessão de acontecimentos, desde a chegada da polícia na propriedade, até a remoção do corpo.
- A viatura chega na propriedade às 16h34
- Os disparos ocorrem quase uma hora depois, às 17h24
- Dezessete minutos depois, os policiais entram na viatura e tiram o veículo do local, retornando seis minutos mais tarde com outras duas pessoas
- O SAMU chega às 18h58
- A perícia no local inicia após às 19h
- E às 21h o corpo é removido
O que diz a Brigada Militar
"NOTA À IMPRENSA
A Corregedoria-Geral da Brigada Militar informa que foi concluído o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado para apurar as circunstâncias da ocorrência registrada no município de Santa Maria, em 1º de julho, durante ação da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.
A Brigada Militar informa que o inquérito foi resultado de uma apuração minuciosa, e após análise dos elementos de prova, concluiu-se, no âmbito das investigações, que os policiais militares atuaram em legítima defesa.
Com a finalização do procedimento, os autos foram encaminhados à Justiça, nos termos da legislação vigente."