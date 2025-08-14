Segurança

Crime premeditado
Notícia

Polícia prende suspeitos de atraírem açougueiro para emboscada em Alvorada; homicídio foi cometido por ciúmes

Segundo a investigação, homem executou vítima, por não aceitar que ele se relacionasse com sua ex-companheira

Leticia Mendes

