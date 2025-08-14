Polícia prende suspeitos de atraírem açougueiro para emboscada em Alvorada; homicídio foi cometido por ciúmes

Armas e drogas apreendidas durante prisão de suspeitos. Polícia Civil-RS / Divulgação

A investigação de um homicídio em Alvorada, na Região Metropolitana, com características de uma morte pelo crime organizado, levou a polícia a descobrir uma trama mais complexa. Em março deste ano, o corpo do açougueiro Maurício Nolasco Dutra, 35 anos, foi encontrado numa área rural, próxima à RS-118. Ele estava desaparecido havia cinco dias.

A vítima, segundo a polícia, tinha histórico de envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, ao longo da investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Alvorada, os policiais descobriram que a motivação do crime era outra. Conforme a apuração, o açougueiro foi atraído para uma emboscada.

— Durante a investigação, a gente conseguiu verificar que a vítima teria um envolvimento com uma mulher. E a motivação do crime seria esse envolvimento. Essa mulher era ex-companheira de um indivíduo com vínculo com uma facção criminosa. E esse indivíduo acabou armando uma emboscada para a vítima — explica o delegado Edimar Machado de Souza, responsável pela investigação.

Nesta quarta-feira (13), os policiais prenderam suspeitos de envolvimento neste crime. Um dos alvos é um homem, de 41 anos, preso no bairro Piratini, que teria arquitetado a execução. Ele não teve o nome divulgado pela polícia. Segundo o delegado, esse investigado é integrante de uma facção criminosa, com atuação em Alvorada.

Emboscada

Conforme a investigação, o autor teria se aproveitado do fato de que Dutra era açougueiro. Ele foi atraído para a emboscada, acreditando que auxiliaria no abate de uma vaca, serviço pelo qual receberia R$ 180,00. No dia do crime, um comparsa do autor buscou a vítima em casa e a levou até o local do crime, na área rural do município.

No local, o autor do crime aguardava Dutra, que teria sido morto com golpes de faca. Após a execução, o açougueiro teve o corpo abandonado num matagal às margens da estrada. A localização aconteceu somente cinco dias após o sumiço.

— Quando apareceu esse corpo, na região rural aqui de Alvorada, com sinais de que havia sido vítima de golpes de faca, como estávamos trabalhando no desaparecimento, verificamos que poderia ser essa vítima, o que foi confirmado pela perícia papiloscópica — diz o delegado.

Armas apreendidas

Durante o cumprimento dos mandados, a polícia encontrou na residência do suspeito três pistolas — duas de calibre 9 mm e uma calibre .40 —, além de aproximadamente um quilo de maconha. No local, também estava um homem de 29 anos, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda nesta quarta-feira, foi cumprido mandado de prisão preventiva do suspeito de levar Dutra até o local da execução. O alvo da operação já estava no sistema prisional, em razão de uma prisão por roubo a pedestre, mas teve novo mandado de prisão cumprido.

Segundo o delegado Edimar, as armas de fogo apreendidas pertencem à facção criminosa e, em razão do envolvimento do suspeito de ser o autor com o crime organizado, se suspeita que possam ter sido usadas em outros crimes.