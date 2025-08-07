Segurança

Operação Dupla Jornada
Notícia

Polícia prende grupo suspeito de sequestrar casal de empresários na Região Metropolitana e manter em cativeiro no Litoral

Em março, idosos foram sequestrados em casa e levados por criminosos armados até Santo Antônio da Patrulha. Bandidos exigiram pagamento de R$ 1 milhão para libertar vítimas

Leticia Mendes

