Polícia investiga corpo encontrado carbonizado em porta-malas de carro queimado, em Alvorada

Um corpo foi encontrado carbonizado, no porta-malas de um carro queimado, na Estrada Estância Grande, em Alvorada, Região Metropolitana, nesta segunda-feira (18). O veículo foi localizado às 16h, completamente destruído. Não foi possível identificar a vítima.
Conforme a Polícia Civil, em decorrência do corpo estar completamente queimado, não foram identificadas outras marcas de violência, como disparo de arma de fogo ou facada. Somente a perícia poderá apontar a causa da morte e a identidade da vítima.
Esse é o terceiro caso de morte violenta em Alvorada nos últimos dias. No sábado (16), por volta das 14h, Mi queias Leonardo Alvarenga Garibaldi, 22 anos, foi morto a tiros por ocupantes de um carro, no bairro Tijuca. Uma mulher ficou ferida e o carro usado pelos atiradores foi localizado queimado no bairro Umbu. Ninguém foi preso.
Já no domingo (17), pouco antes das 23h, Guaraci Santana Benítez, 44 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim Algarve. Ele tinha antecedentes criminais. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.
Conforme o delegado Edimar Machado, da Delegacia de Homicídios da cidade, os assassinatos do final de semana estariam ligados ao tráfico de drogas, mas não teriam ligação entre si. Já sobre o corpo encontrado ontem, no porta-malas do carro, somente após a perícia e a identificação da vítima, a polícia espera ter elementos sobre a motivação do crime.