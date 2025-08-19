Polícia investiga corpo encontrado carbonizado em porta-malas de carro queimado, em Alvorada

Veículo foi completamente queimado. Polícia Civil / Divulgação

Um corpo foi encontrado carbonizado, no porta-malas de um carro queimado, na Estrada Estância Grande, em Alvorada, Região Metropolitana, nesta segunda-feira (18). O veículo foi localizado às 16h, completamente destruído. Não foi possível identificar a vítima.

Conforme a Polícia Civil, em decorrência do corpo estar completamente queimado, não foram identificadas outras marcas de violência, como disparo de arma de fogo ou facada. Somente a perícia poderá apontar a causa da morte e a identidade da vítima.

Esse é o terceiro caso de morte violenta em Alvorada nos últimos dias. No sábado (16), por volta das 14h, Mi queias Leonardo Alvarenga Garibaldi, 22 anos, foi morto a tiros por ocupantes de um carro, no bairro Tijuca. Uma mulher ficou ferida e o carro usado pelos atiradores foi localizado queimado no bairro Umbu. Ninguém foi preso.

Já no domingo (17), pouco antes das 23h, Guaraci Santana Benítez, 44 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim Algarve. Ele tinha antecedentes criminais. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.