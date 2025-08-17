Polícia investiga assassinato de motoboy em avenida de Viamão

A Polícia Civil investiga a morte de um motoboy de 33 anos, executado a tiros na Avenida Tradição, bairro Santo Onofre, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. O crime ocorreu na sexta-feira (16), cerca de 18h20min.

De acordo com informações preliminares da investigação, a vítima estava em uma motocicleta realizando entregas quando foi surpreendida por ocupantes de um carro. Um dos tripulantes efetuou diversos disparos contra o motoboy, que morreu no local ainda com a mochila de entrega nas costas.

O delegado Rafael Naves, titular da Delegacia de Homicídios de Viamão, afirmou que a polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido uma execução. Conforme o delegado, foram realizados cerca de 10 disparos.

A vítima, que não teve o nome divulgado, possuía antecedentes criminais por homicídio, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo apuradas.