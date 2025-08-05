Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Servidoras de escola infantil de Cachoeirinha são indiciadas por maus-tratos pela polícia

Inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça nesta terça-feira (5). Terceira suspeita não ofendeu as crianças, conforme o delegado responsável pelo caso

Yasmin Luz

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS