Servidoras de escola infantil de Cachoeirinha são indiciadas por maus-tratos pela polícia

A Polícia Civil indiciou duas das três servidoras afastadas por suspeita de maus-tratos a crianças em uma escola de Educação Infantil de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça nesta terça-feira (5).

A terceira suspeita foi excluída do indiciamento por não apresentar as condutas, conforme o delegado responsável pelo caso.

A denúncia partiu da família de um dos alunos da instituição. Segundo relato, um áudio gravado dentro da escola registra ao menos duas mulheres gritando e proferindo ofensas contra as crianças. Elas atuavam como atendentes.

A gravação foi feita por uma das mães, que escondeu um gravador na mochila do filho após desconfiar da conduta das funcionárias. O conteúdo foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação.

Polícia ouviu 19 pessoas

De acordo com o delegado Luís Ernesto Prestes, responsável pelo caso, 19 pessoas foram ouvidas durante o inquérito, entre pais, professores, membros da direção e outros funcionários da escola. Além disso, os agentes realizaram diligências no local para entender a rotina diária da instituição.

O material de áudio gravado pela mãe, segundo a polícia, totaliza cerca de oito horas de gravação. Segundo Prestes, ao ouvir o conteúdo completo é possível observar que os episódios de maus-tratos são pontuais.

— Se tu ouves somente os sete minutos que circularam, tem a impressão de que durante o dia inteiro as crianças eram submetidas àquela situação. Mas, ouvindo o áudio completo, é possível observar que os episódios são pontuais. O que não retira o caráter ilícito das condutas, mas é preciso ter essa dimensão dos fatos — ponderou.

Com base na análise do conteúdo e nos depoimentos colhidos, as duas servidoras foram indiciadas por maus-tratos. A terceira foi excluída do indiciamento. Em depoimento, elas negaram as suspeitas.

— Essa profissional, aparentemente, não praticava xingamentos. Pelo contrário, observamos que ela buscava o diálogo com as crianças, tentando entender o motivo do choro e tentando acalmá-las por meio da conversa — afirmou o delegado. Ele destacou que esse tipo de comportamento era o esperado por parte de todas as educadoras envolvidas — disse.

Segundo Prestes, a forma como as duas indiciadas se dirigiam a crianças tão pequenas, de aproximadamente um ano e meio, não condiz com a conduta esperada de profissionais da educação.

— Houve abuso quanto aos meios de correção e disciplina. Quando se fala em maus-tratos, muitos imaginam algo próximo à tortura, o que não é o caso. Mas houve excesso — ressaltou.