Segurança

Corrupção
Notícia

Polícia Federal investiga desvio de R$ 50 milhões da educação fraudes em licitações municipais

Foram cumpridos mandados no Maranhão e no Piauí contra núcleo que teria desviado recursos públicos repassados pelo governo federal

Zero Hora

