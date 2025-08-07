Segurança

Investigação
Notícia

Polícia Federal faz operação contra suspeitos de aplicar golpe no INSS na Região Metropolitana

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Novo Hamburgo e Canoas

Leticia Mendes

