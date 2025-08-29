Polícia fecha laboratório de drogas e prende duas pessoas em Porto Alegre

Policiais encontraram drogas sintéticas e maconha em laboratório clandestino no bairro Restinga. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu duas pessoas e fechou um laboratório de drogas na manhã desta sexta-feira (29) no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Entre os detidos está o responsável pela produção dos entorpecentes. Ambos eram alvos de operação.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram diversas drogas sintéticas e porções de maconha. Também foram apreendidos dois livros de apologia nazista, que, segundo a investigação, pertenciam ao dono do laboratório.

Segundo o delegado Arthur Raldi, da 16ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, a ação surgiu por conta de três prisões realizadas no último mês, que levaram os agentes a investigar a origem das drogas que estavam sendo vendidas no extremo sul da cidade.