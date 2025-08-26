Polícia faz operação contra suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Canoas

A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (26) uma operação contra um grupo suspeito de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Canoas, na Região Metropolitana. Vítor Juan Santiago, 18 anos, Carolina Oliveira de Lima, 20, e Pedro Henrique Di Benedetto Rodrigues, 23, foram vistos pela última vez em 6 de abril, no bairro Guajuviras, após um churrasco.

A polícia acredita que o trio tenha sido vítima de uma emboscada e sido assassinado. Um homem suspeito de ser o executor e um dos organizadores do crime foi preso preventivamente em Canoas.

Há ainda outro mandado de prisão preventiva em aberto. Conforme a investigação, os alvos são membros da organização criminosa que supostamente orquestrou a emboscada, atraiu os jovens e, logo depois, ocultou provas para dissimular a localização do veículo usado pelas vítimas. Foram cumpridos ainda nove mandados de busca e apreensão em Canoas e Osório, no Litoral Norte.

Os alvos da operação têm antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, desacato e desobediência.

Jovens desapareceram em abril, após irem ao churrasco entre amigos em Canoas. Divulgação / Polícia Civi

Terceira etapa

O objetivo da ação, segundo a delegada Graziela Zinelli, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas, é levantar mais informações sobre as circunstâncias do desaparecimento.

— Essa terceira etapa da operação é salutar para obtermos elementos a respeito dos mandantes e executores desse crime que comoveu a cidade de Canoas — afirmou a delegada.

Esta é a terceira fase da Operação Amissus, da DPHPP de Canoas, em conjunto com a Brigada Militar. As duas etapas anteriores foram realizadas em abril e maio, resultando na prisão de quatro suspeitos de integrarem a organização criminosa que teria realizado a emboscada. As ações também resultaram na apreensão de dois veículos do grupo criminoso.

Paradeiro segue desconhecido

Vitor Juan Santiago, 18 anos, Carolina Oliveira de Lima, 19, e Pedro Henrique Di Benedito Rodrigues, 23, foram vistos pela última vez na noite de 6 de abril, após deixarem uma residência no bairro Guajuviras a bordo de um Fiat Punto, após um churrasco com amigos. O veículo, que teria sido utilizado pelo trio, foi encontrado abandonado dois dias depois.

Segundo a polícia, os três jovens são amigos. Vitor e Pedro possuem antecedentes por tráfico de drogas. Carolina não tem histórico criminal.

Até o momento, a polícia não encontrou pistas concretas sobre a localização dos jovens. Após o desaparecimento, conforme a delegada Graziela, foram iniciadas as medidas do protocolo de desaparecidos do DHPP, como tentativa de contato com familiares, amigos, os próprios desaparecidos, verificação de redes sociais, quebras de sigilo, investigação de rua, entre outras medidas.

A principal hipótese é de que o trio possa ter sofrido uma emboscada, tendo sido vítimas de homicídio. A investigação realizada até o momento indica que os três estariam realizando entrega de drogas para uma organização criminosa quando teriam ingressado na área de uma facção rival.

A tese de homicídio ganhou força no mês de junho, quando a perícia constatou a presença de sangue de uma das vítimas no Fiat Punto, veículo que foi usado pelo trio no dia do sumiço.

Colabore