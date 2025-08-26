Segurança

Crime organizado
Notícia

Polícia faz operação contra suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Canoas

Um suspeito foi preso e foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana e no Litoral Norte

Júlia Ozorio

Guilherme Milman

