Segurança

Em São Paulo
Notícia

Polícia faz operação contra grupo envolvido em golpe que revelou vazamento no TJRS

Investigação identificou hacker que invadiu computador de vítima em 2022. Mandados de busca e ordens de apreensão de bens são cumpridos nesta terça-feira

Leticia Mendes

