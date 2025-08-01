Polícia faz buscas a homem suspeito de matar a companheira com 50 facadas em Alegrete

A Polícia Civil faz buscas a um homem de 28 anos, suspeito de ter matado a companheira com 50 facadas em Alegrete, na Fronteira Oeste. A vítima foi identificada como Eduarda Carvalho dos Santos, de 21 anos.

O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (31), na casa que dividia com o suspeito, no bairro Tancredo Neves. Um laudo preliminar aponta que a jovem teria levado 50 facadas.

Segundo a polícia, Eduarda teria sido morta na terça-feira, mas somente ontem foi encontrada pelo cunhado. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio e faz buscas ao companheiro de Eduarda.