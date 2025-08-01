Segurança

Feminicídio
Notícia

Polícia faz buscas a homem suspeito de matar a companheira com 50 facadas em Alegrete

Mulher teria sido morta na terça-feira, mas o corpo só foi encontrado dois dias depois; não havia registro de medida protetiva

Amanda Boeira

