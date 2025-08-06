Polícia Civil prende oito suspeitos em operação contra o tráfico de drogas em Santa Maria

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Maria e em Florianópolis (SC). Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil deflagrou a operação Cosa Nostra nesta manhã de quarta-feira (6). Foram cumpridos mandados contra suspeitos de traficar drogas em Santa Maria. Além dos alvos na Região Central, a ação prendeu suspeitos que atuavam também em Florianópolis, Santa Catarina.

Coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santa Maria, a operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão na cidade e outros dois na capital catarinense. Oito pessoas foram presas.

Segundo responsável pela operação, delegado Giovanni Lovato, as investigações começaram em março.

Leia Mais Observatório astronômico de Santa Maria deve encerrar atividades após prefeitura retirar vigilância noturna

No centro do Estado, dois jovens de 18 e 19 anos foram presos em flagrante em um apartamento no bairro Pinheiro Machado. No local, a polícia encontrou porções de maconha e cocaína embaladas para venda, um revólver calibre 38, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.

Segundo as investigações, o esquema era comandado por um homem de 22 anos, que estava foragido por suspeita de homicídio. Ele distribuía os entorpecentes para outros membros do grupo, responsáveis por armazenar e entregar os pedidos. Este suspeito foi preso preventivamente.

Em Santa Catarina, cinco homens foram presos em flagrante – quatro deles naturais de Santa Maria. Foram localizados em uma residência no bairro Canasvieiras, no norte da Ilha de Santa Catarina. No imóvel, foram apreendidas drogas como maconha, skank e haxixe, além de dinheiro.