Polícia Civil prende oito suspeitos em operação contra o tráfico de drogas em Santa Maria

A Polícia Civil deflagrou a operação Cosa Nostra nesta manhã de quarta-feira (6). Foram cumpridos mandados contra suspeitos de traficar drogas em Santa Maria. Além dos alvos na Região Central, a ação prendeu suspeitos que atuavam também em Florianópolis, Santa Catarina.
Coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santa Maria, a operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão na cidade e outros dois na capital catarinense. Oito pessoas foram presas.
Segundo responsável pela operação, delegado Giovanni Lovato, as investigações começaram em março.
No centro do Estado, dois jovens de 18 e 19 anos foram presos em flagrante em um apartamento no bairro Pinheiro Machado. No local, a polícia encontrou porções de maconha e cocaína embaladas para venda, um revólver calibre 38, além de balança de precisão e dinheiro em espécie.
Segundo as investigações, o esquema era comandado por um homem de 22 anos, que estava foragido por suspeita de homicídio. Ele distribuía os entorpecentes para outros membros do grupo, responsáveis por armazenar e entregar os pedidos. Este suspeito foi preso preventivamente.
Em Santa Catarina, cinco homens foram presos em flagrante – quatro deles naturais de Santa Maria. Foram localizados em uma residência no bairro Canasvieiras, no norte da Ilha de Santa Catarina. No imóvel, foram apreendidas drogas como maconha, skank e haxixe, além de dinheiro.
O nome da operação, Cosa Nostra, faz alusão à forma como o grupo se identificava: como uma “máfia”. Mais de 40 policiais participaram da ação.