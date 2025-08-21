Segurança

Operação Quarta Colônia Livre
Notícia

Polícia Civil prende 50 pessoas, suspeitas de homicídios, roubos e outros crimes na região central do RS

Investigação indica envolvimento do grupo de Porto Alegre que atuava no tráfico em pequenas cidades da Quarta Colônia

Amanda Boeira

