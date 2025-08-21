Polícia Civil prende 50 pessoas, suspeitas de homicídios, roubos e outros crimes na região central do RS

Operação contou com o trabalho de 310 policiais civis. Polícia Civil / Divulgação

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de 50 pessoas na manhã desta quinta-feira (21) em nove cidades gaúchas. A Operação Quarta Colônia Livre investiga uma organização criminosa de Porto Alegre, que atuaria no tráfico em cidades pequenas da Quarta Colônia. O grupo também é suspeito de envolvimento em roubos, homicídios e outros crimes.

Conforme o delegado Sandro Meinerz, responsável pela Operação Quarta Colônia Livre, a quadrilha é coordenada de dentro de presídios. Na região, como as cidades são próximas, o trabalho do grupo é descentralizado, ou seja, um mesmo criminoso pode ser responsável pela distribuição de drogas em mais de uma cidade.

Cerca de 310 policiais cumpriram 74 mandados de busca e apreensão, 49 de prisão preventiva, nove de prisão temporária e uma internação provisória. Foram bloqueadas 65 contas bancárias e apreendidos 20 veículos utilizados no crime.

