Polícia Civil apreende espada Samurai durante operação em São José do Norte

Presos foram encaminhados a Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG). Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil apreendeu uma espada Samurai durante uma operação na manhã desta quarta-feira (20) em São José do Norte, no sul do Estado. Três pessoas foram presas durante a ofensiva.

De acordo com o delegado responsável pela operação, Ronaldo Coelho, a ação contou com a participação de 15 agentes e tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas no município.

— A partir da ocorrência de alguns crimes registrados na cidade, nós desenvolvemos uma metodologia diferente para tentar buscar o enfrentamento dessa criminalidade. A partir desses mandados, continuamos as diligências para conseguir apurar esses crimes em sua totalidade — , afirma o delegado.

Além da espada Samurai, durante a operação, os policiais apreenderam drogas, balança de precisão e dinheiro.