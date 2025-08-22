Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha em Viamão

Operação foi realizada na tarde desta quinta (21). Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil apreendeu 502,23 quilos de maconha nesta quinta-feira (21) em uma residência no bairro Santa Isabel, em Viamão, na Região Metropolitana. O local era utilizado para armazenar entorpecentes para uma organização criminosa atuante na região, conforme a investigação.

A ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia, nesta quinta, indicando que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar drogas, conforme a delegada Ana Flávia Leite, do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Na sequência, a equipe foi descolada até o local indicado e fez a apreensão.

Nenhum suspeito foi localizado. A investigação prossegue para identificar e responsabilizar criminalmente o proprietário do material, bem como os demais membros do grupo criminoso, segundo o Denarc.