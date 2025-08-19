Plano de segurança para escolas de Novo Hamburgo inclui câmeras com inteligência artificial e botões de pânico

Ação envolve segurança ostensiva feita pela Brigada Militar e Guarda Municipal nos horários de entrada e saída dos alunos. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A prefeitura de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, lançou um plano para aumentar a segurança nas escolas. Entre as medidas, está a instalação de câmeras com inteligência artificial para reconhecimento facial, detecção de armas e comportamentos suspeitos.

A iniciativa, chamada de Escola Segura, ocorre depois que uma ameaça de atentado obrigou a suspensão das aulas nas instituições durante dois dias na última semana. A proposta tem quatro eixos:

Proteção física e controle de acesso

Prevenção e resposta a emergências

Cultura de paz e prevenção de conflitos

Apoio psicológico e envolvimento comunitário

O investimento no programa é de cerca de R$ 11,3 milhões. Novo Hamburgo possui uma rede com 91 unidades de ensino, sendo 52 de Ensino Fundamental e 39 de Educação Infantil.

Cadastro facial de estudantes, pais e responsáveis

Segundo a prefeitura de Novo Hamburgo, 80% dos alunos da rede municipal já estão cadastrados no sistema de reconhecimento facial. A intenção é chegar a 100% até setembro.

Além dos estudantes, serão cadastrados os pais e responsáveis de cada criança. Conforme o secretário municipal de educação de Novo Hamburgo, André Luís da Silva, a ação poderá ser feita diretamente no aplicativo Educar Web, com o envio de fotos dos pais e pessoas que costumam buscar as crianças nas escolas. A ideia é concluir esta fase até o fim de outubro.

O banco de dados será vinculado à Secretaria de Segurança do município. O titular da pasta, Rosalino Seara, explica que a iniciativa ajudará na identificação de todos que entram na escola.

— Se algum adulto chegar na escola para buscar determinada criança, o próprio secretário e a própria equipe diretiva poderão entrar nesse banco de dados, olhar a foto daquela pessoa que se diz responsável daquele aluno e confirmar ou não se aquele é o pai, o padrasto, o avô, daquela criança a ser buscada — afirma o secretário.

Outras medidas

O plano também inclui o fechamento de todos os portões das instituições durante o período de aula e a autorização e identificação obrigatória de todos os visitantes. Agentes da Guarda Municipal e Brigada Militar farão a segurança ostensiva nos horários de entrada e saída dos alunos.

Outra medida é o chamado botão de pânico. A ferramenta é uma das funcionalidades do aplicativo Educar Web.

— Toda a equipe diretiva e secretários de escola possuem no seu celular o aplicativo do Educar Web. Dentro desse aplicativo existe um botão de pânico. Esse botão de pânico, quando acionado, ele manda um aviso diretamente para central de monitoramento da Guarda Municipal. É um aviso que em determinada escola aconteceu alguma situação para que então se desloque as viaturas para o local — afirma Silva.

A ideia é que a ação também possa ser acessada dos computadores das escolas. Além disso, a possibilidade de instalar um botão físico nas instituições também está em estudo.

Treinamentos e protocolos

Também serão feitos treinamentos e aperfeiçoados protocolos de evacuação para casos de violência na escola. Silva revela ainda que a secretaria mapeia alunos que sofrem bullying ou violência e que podem ser potenciais agressores.

O Escola Segura inclui também oficinas, palestras e campanhas educativas, atendimento psicológico para alunos e professores e a criação da Semana da Paz com atividades culturais.