Segurança

No Rio de Janeiro
Notícia

PF prende funcionário da Caixa suspeito de fraudar benefícios previdenciários

As apurações indicam que ele integrava organização criminosa que causou um prejuízo superior a R$ 3 milhões com benefícios fraudulentos ativos desde 2022

Agência Brasil

