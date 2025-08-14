PF investiga funcionários da prefeitura de Bagé por fraude na compra de combustível entre 2023 e 2024

Foram cumpridos mandados nas residências dos suspeitos e o sequestro dos bens de um servidor ativo. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal investiga um esquema que teria desviado 624 mil reais da Secretaria Municipal de Saúde de Bagé entre 2023 e 2024. Foram cumpridos quinta-feira (14) mandados de busca a apreensão nas residências de um servidor ativo, dois ex-funcionários comissionados (CCs) da Prefeitura de Bagé e um homem sem relação com a administração pública. Também foi cumprido o sequestro dos bens do servidor, incluindo o seu carro.

Segundo a investigação, a verba pública destinada para o abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde, era usada pelo grupo para compra de combustível em veículos particulares e em galões para revenda, visando lucro pessoal.

Ainda de acordo com a PF, os servidores usavam o cartão de pagamento oficial da Secretaria Municipal de Saúde para cometer o crime. Foi expedida uma medida cautelar contra o funcionário que segue em atividade na Prefeitura de Bagé para que ele não tenha mais acesso aos cartões do município.

No esquema, conforme a investigação, o servidor de carreira da secretaria passava informações ao investigado que não fazia parte do quadro de funcionários da prefeitura, que, por sua vez, realizava os abastecimentos. As compras aconteciam quase diariamente entre 2023 e 2024, sempre no mesmo posto de gasolina de Candiota, município a 65 km de distância de Bagé.

A Polícia Federal informou que uma parte dos 624 mil reais desviados é proveniente de verbas federais, repassadas pela União ao Município de Bagé para Saúde e também para a Educação.

Não foram expedidos mandados de prisão. As buscas e apreensões da operação denominada "Free Fuel II" tiveram como objetivo arrecadar elementos de prova para a investigação.

O que diz a Prefeitura de Bagé

O Executivo do município afirma que o servidor investigado na operação permanece na Secretaria Municipal de Saúde, e que "caso as irregularidades sejam confirmadas, os responsáveis serão responsabilizados nas esferas cabíveis". Conforme nota do início da tarde desta quinta, a administração atual da prefeitura instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sobre o tema.

Os dois funcionários comissionados (CCs) e o outro homem investigado não fazem parte do quadro atual de servidores da prefeitura.

Leia nota na íntegra

"A Prefeitura de Bagé informa que as diligências de busca e apreensão divulgadas pela imprensa hoje, trata-se investigação que apura desvios de recursos destinados ao abastecimento da frota da Secretaria Municipal de Saúde entre os anos de 2023 e 2024. Os fatos investigados, envolvem pagamentos indevidos com o cartão de veículos oficiais e não dizem respeito a atos da atual gestão, iniciada em 2025.

Ao assumir a administração em 2025, não havia Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado sobre o tema. Diante dos indícios então identificados, determinamos imediatamente a abertura de PAD e iniciamos apuração interna para identificar responsabilidades e aprimorar os controles.

A Prefeitura já vem apoiando a Polícia Federal, fornecendo documentos, registros e todas as informações solicitadas, tanto sobre a estrutura atual quanto sobre o período investigado.

Transparência e resultados da atual gestão: em 3 de julho de 2025, o vice-prefeito Beto Alagia apresentou o balanço de consumo de combustíveis de toda a frota municipal referente ao primeiro semestre, comparado ao mesmo período do ano anterior: economia de R$ 1.029.317,34, com redução de aproximadamente 150 mil litros. Esses resultados refletem as medidas de governança e controle implementadas desde o início da atual administração.

Paralelamente, seguimos adotando medidas administrativas para reforçar a governança e prevenir recorrências, incluindo o aperfeiçoamento dos controles de abastecimento, revisão de perfis de acesso e rotinas de conferência e auditoria.

Por se tratar de investigação em curso, alguns detalhes permanecem sob sigilo. Além disso, a administração municipal respeita o devido processo legal. Caso as irregularidades sejam confirmadas, os responsáveis serão responsabilizados nas esferas cabíveis, sem prejuízo da continuidade dos serviços públicos."



