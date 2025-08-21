PF descobre fábrica clandestina de armas em São Paulo e dois são presos

Dois homens foram presos pela Polícia Federal (PF) na quarta-feira (20) suspeitos de fabricar fuzis para organizações criminosas em Americana (SP). No momento da prisão, eles descarregavam peças usadas no armamento.

De acordo com a PF, foram recebidas informações da existência de uma fábrica clandestina de armas de fogo, que usava equipamentos industriais de alta precisão, em Santa Bárbara D'Oeste, na região metropolitana de Campinas.

Durante as diligências, os policiais notaram uma movimentação atípica na fábrica, que supostamente funcionava como unidade de produção de peças aeronáuticas. Eles então começaram a acompanhar os investigados.

O delegado Edson Geraldo de Souza disse ao g1 que as peças apreendidas com os homens eram suficientes para montar 40 fuzis. No imóvel em que eles estavam, foram encontrados ainda munições e outras peças de arma de fogo.

— Nós voltamos à fábrica e constatamos ali que realmente existe uma grande quantidade de equipamentos milionários, com alta precisão e software necessário para produzir essas peças. Essas peças não foram produzidas num modo comum, por impressora 3D, mas por usinagem, onde a peça é completa, robusta e muito mais resistente. Então, nos chama a atenção a precisão, a quantidade e a forma que eram produzidas essas armas — informa o delegado.