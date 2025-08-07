Segurança

Perícia irá apontar se corpo encontrado em Bom Retiro do Sul é de mulher desaparecida há dez dias

Ana Paula Rodrigues foi vista pela última vez na noite de 28 de julho, no apartamento onde morava com o namorado, em Estrela

Guilherme Milman

