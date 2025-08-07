Perícia irá apontar se corpo encontrado em Bom Retiro do Sul é de mulher desaparecida há dez dias

Ana Paula é auxiliar de contabilidade e mãe de um adolescente de 15 anos Arquivo pessoal / Reprodução

Um corpo encontrado na tarde de terça-feira (6) na beira do Rio Taquari, em Bom Retiro do Sul, será submetido à perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificação e apuração da causa da morte.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o cadáver seja de Ana Paula Rodrigues, 41 anos, desaparecida há dez dias no Vale do Taquari.

Ana Paula foi vista pela última vez na noite de 28 de julho, no apartamento onde morava com o namorado, em Estrela. Segundo o relato de Vinicius Erichsen, companheiro da vítima, naquela noite os dois dormiram em quartos separados.

Pela manhã, ele diz não tê-la encontrado em casa. O homem afirmou ainda que ela saiu do imóvel sem levar nenhum pertence pessoal.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros em uma área próxima à barragem eclusa, em um ponto isolado na margem do rio. O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia de Estrela.

De acordo com a polícia, não foi possível identificar sinais visíveis de violência. A confirmação da identidade da vítima será fundamental para definir os próximos passos da investigação.