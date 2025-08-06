Segurança

Duplo homicídio
Notícia

"Pelo menos a gente vai começar a tentar viver, porque vai saber que a Justiça foi feita", diz familiar que aguarda desfecho de júri em Cachoeirinha

Andrew Heger Ribas é acusado de matar o avô e a companheira dele em fevereiro de 2022, e queimar os corpos numa churrasqueira

Júlia Ozorio

