Patrulhamento na zona sul de Porto Alegre será reforçado após furto de fios de 38 postes de luz em uma semana

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, o policiamento será intensificado dia e oite, por conta da escuridão nas ruas. divulgação / SMSUrb

A Guarda Civil Metropolitana vai reforçar o patrulhamento na zona sul de Porto Alegre após furtos de cabos de energia em 38 postes de iluminação pública na última semana. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, a presença será intensificada de dia e de noite, por conta da escuridão nas ruas.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) contabilizou as ocorrências desse tipo de crime em vistoria realizada na segunda-feira (25) e constatou furtos de fios em:

16 postes na Avenida Cavalhada,

4 postes na Avenida Eduardo Prado,

18 postes na Avenida Adão Juvenal de Souza.

A concessionária IPSul, responsável pela iluminação, está religando os equipamentos, em um trabalho que pode se estender até a próxima semana. Segundo o comandante da Guarda Civil, Marcelo do Nascimento Silva, após a retomada da luz nos postes, será avaliada a permanência do reforço da patrulha na região.

Conforme a SMSUrb, cerca de 2 mil metros de fios foram levados em Porto Alegre até julho deste ano. Em 2024, o total furtado foi de 3,4 mil metros. O prejuízo desde 2021 já soma R$ 255 mil.

Reportagem do Grupo de Investigação do Grupo RBS (GDI) publicada em julho deste ano mostrou que Porto Alegre teve 1.412 casos de furtos de fios e cabos no primeiro semestre deste ano. O número já supera o total de todo o ano de 2024, quando a Capital registrou 1.369 casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-RS). Se comparados os mesmos períodos, o aumento em 2025 foi de 110%, com 673 registros entre janeiro e junho do ano passado na Capital.

A lei federal 15.181, sancionada em julho, aumentou as penas para crimes desse tipo. Enquadramentos de furto e de receptação de cabos passaram a ter pena de dois a oito anos de prisão, o dobro do que era previsto para cada um. Em casos de roubo, que previa pena entre quatro e 10 anos, há agravante de até metade da pena, podendo chegar a 15 anos se envolver infraestrutura crítica.

Para denunciar furto, roubo ou receptação de fios e cabos, a prefeitura orienta que se entre contato pelo telefone 156 (Central do Cidadão).