Segurança

Inquérito concluído
Notícia

Pai de santo e esposa são indiciados pela Polícia Civil por triplo assassinato em Esteio; bebê de dois meses teria sido sufocado

Os corpos de Kauany Martins Kosmalski, do filho dela, Miguel, e do amigo dela, Ariel Silva da Rosa, foram encontrados em 22 de julho na beira do Rio dos Sinos

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS