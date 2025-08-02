Ossada humana é encontrada em praia de Capão da Canoa

Restos mortais foram encontrados na Praia do Barco. Polícia Civil / Divulgação

Uma ossada humana foi encontrada nesta sexta-feira (1º) na Praia do Barco, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Os restos mortais foram localizados na areia por uma pessoa que caminhava pelo local e acionou as autoridades.

A Brigada Militar fez o primeiro atendimento da ocorrência e, na sequência, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

As informações preliminares indicam que a ossada pertence a um homem que desapareceu em 2022, explica o delegado Marco Swirski, titular da Delegacia de Capão da Canoa.