Segurança

Zona Norte
Notícia

Operação policial com uso de helicóptero prende membros de quadrilha que roubou casa e dois cães de estimação em Porto Alegre

Grupo estaria ligado ao tráfico de drogas e parte dos integrantes comandava as ações de dentro da cadeia

Tiago Bitencourt

