Operação policial com uso de helicóptero prende membros de quadrilha que roubou casa e dois cães de estimação em Porto Alegre

Uma operação policial, com o uso de helicóptero, chamou a atenção de moradores dos bairros Santa Rosa de Lima e Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (13). A 6° Delegacia de Polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão nos bairros.
O alvo da investigação é um grupo apontado como responsável por tráfico de drogas e por um roubo a residência em que dois cães de estimação foram levados.
O assalto ocorreu no dia 5 de julho no bairro Ipanema, na zona sul da Capital. Naquela manhã, criminosos renderam dois moradores e levaram os cães de estimação das raças Yorkshire e Spitz Alemão, uma televisão e outros objetos. Ninguém se feriu.
No mesmo dia, houve a prisão em flagrante dos seis suspeitos do crime. A partir da ação, a investigação apurou a participação do grupo no tráfico de drogas, o que resultou na operação desta quarta-feira.
Além das ações na zona norte de Porto Alegre, cinco mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos na penitenciária PEC III, em Charqueadas, e um de busca e apreensão no bairro Campo Novo, na zona sul da Capital.
No total, foram apreendidas 700 pedras de crack, duas porções de maconha e celulares no bairro Santa Rosa de Lima. No sistema penitenciário, foram apreendidos três telefones.
De acordo com a Polícia Civil, todos os alvos da operação desta quarta estariam envolvidos no roubo a residência ocorrido no mês passado. Cinco estavam no presídio e um estava usando tornozeleira eletrônica e foi reencaminhado a prisão.
Além dos mandados de prisão cumpridos, um casal foi preso nesta manhã por tráfico de drogas no bairro Santa Rosa de Lima. Com eles, foi encontrado um vaso com um pé de maconha.