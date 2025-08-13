Operação policial com uso de helicóptero prende membros de quadrilha que roubou casa e dois cães de estimação em Porto Alegre

Cães foram roubados de residência na zona sul de Porto Alegre. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação policial, com o uso de helicóptero, chamou a atenção de moradores dos bairros Santa Rosa de Lima e Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (13). A 6° Delegacia de Polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão nos bairros.

O alvo da investigação é um grupo apontado como responsável por tráfico de drogas e por um roubo a residência em que dois cães de estimação foram levados.

O assalto ocorreu no dia 5 de julho no bairro Ipanema, na zona sul da Capital. Naquela manhã, criminosos renderam dois moradores e levaram os cães de estimação das raças Yorkshire e Spitz Alemão, uma televisão e outros objetos. Ninguém se feriu.

No mesmo dia, houve a prisão em flagrante dos seis suspeitos do crime. A partir da ação, a investigação apurou a participação do grupo no tráfico de drogas, o que resultou na operação desta quarta-feira.

Além das ações na zona norte de Porto Alegre, cinco mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos na penitenciária PEC III, em Charqueadas, e um de busca e apreensão no bairro Campo Novo, na zona sul da Capital.

No total, foram apreendidas 700 pedras de crack, duas porções de maconha e celulares no bairro Santa Rosa de Lima. No sistema penitenciário, foram apreendidos três telefones.

De acordo com a Polícia Civil, todos os alvos da operação desta quarta estariam envolvidos no roubo a residência ocorrido no mês passado. Cinco estavam no presídio e um estava usando tornozeleira eletrônica e foi reencaminhado a prisão.