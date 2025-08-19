Oito pessoas são presas por suspeita de participação em furtos e roubos de veículos em Canoas

Camisetas identificadas como da Polícia Civil, drogas e um simulacro de arma foram apreendidos. Polícia Civil / Divulgação

Sete homens e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (19), em ação da Polícia Civil para desarticular dois grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de veículos no município de Canoas, na Região Metropolitana. As prisões aconteceram em Porto Alegre, Viamão e Charqueadas.

Quatro alvos já estavam recolhidos no sistema prisional, em Charqueadas, por crimes como furto e roubo de veículos, receptação e adulteração de sinal automotor.

Além das prisões, a polícia cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na residência dos suspeitos, nas cidades de Canoas, Viamão, Porto Alegre, Eldorado do Sul e Charqueadas.

Nos locais, foram apreendidas camisetas com identificação da Polícia Civil, um simulacro de arma de fogo e drogas como cocaína e maconha. A polícia acredita que as vestimentas eram usadas pelos bandidos para abordar as vítimas e, então, conseguir roubar os veículos sem levantar suspeitas.

Presos são suspeitos de roubos de carros. Polícia Civil / Divulgação

Dois grupos criminosos identificados

Segundo o delegado Gustavo Bermudes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Canoas, uma investigação que teve início em abril identificou dois grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de carros em Canoas.

A partir da apuração policial, seis pessoas foram identificadas como responsáveis por pelo menos quatro roubos de veículos realizados no primeiro semestre na cidade.

Leia Mais Corpo de mulher é encontrado às margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Uma das ações desta quadrilha foi flagrada por câmeras de segurança. Dois suspeitos foram filmados roubando uma vítima, em 3 de maio, na Avenida Guilherme Schell. As imagens mostram dois suspeitos abordando um carro que deixava um estacionamento. Com uso de arma de fogo, eles expulsam a vítima do veículo e fogem com o carro.

A investigação também mapeou outras duas pessoas, que integram o segundo grupo criminoso. Elas seriam responsáveis por ao menos um furto de veículo seguido de extorsão, em julho. Um morador de Canoas teria perdido o carro, além de R$ 5 mil ao ser extorquido pela dupla. A denúncia realizada por ele aprofundou a investigação sobre esses delitos:

— Além de terem levado o carro, eles ainda ligavam para as vítimas para extorquir. Os valores angariados foram movimentados entre contas, o que possibilitou chegar em parte do grupo investigado — esclarece o delegado.

A investigação segue na Draco de Canoas e deve ser concluída dentro de 10 dias. Os suspeitos devem ser indiciados pelos crimes de furto e roubo de veículos, associação criminosa e extorsão.