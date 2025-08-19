Segurança

Operação policial
Notícia

Oito pessoas são presas por suspeita de participação em furtos e roubos de veículos em Canoas

Investigação, que teve início em abril, identificou dois grupos criminosos envolvidos em roubos e furtos de carros na cidade da Região Metropolitana

Júlia Ozorio

