No vídeo, um homem de 21 anos cambaleia na praia até cair na areia. X / Redes sociais / Reprodução

A Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat) do Rio de Janeiro identificou as mulheres suspeitas de doparem turistas estrangeiros na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (7) e as mulheres também teriam roubado dois turistas britânicos.

Uma das três suspeitas já passou pela polícia 20 vezes por causa do mesmo golpe, conhecido como com "boa noite, Cinderela". Elas têm 23, 26 e 27 anos. As informações são do g1.

Imagens mostram turista caindo na areia

Um vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou ao mostrar uma das vítimas, um homem de 21 anos, cambaleando na praia até cair na areia. Segundo a pessoa que gravou o conteúdo, as mulheres que acompanhavam os britânicos foram embora de táxi.

Um grupo de pessoas socorreu os dois amigos, ambos dopados. Eles foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana, também zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo as vítimas — que ficaram por horas inconscientes —, eles conheceram as mulheres em um bar na Lapa e, depois, foram à praia. Conforme o relato, as mulheres deram caipirinhas para eles e, depois disso, eles dizem não se lembrar de nada.

Celulares roubados

Dois celulares foram roubados, segundo as vítimas. Um dos estrangeiros relatou, inicialmente, um prejuízo de cerca de R$ 110 mil, após elas acessarem as contas bancárias dos turistas. Depois, disse que o grupo retirou, de fato, cerca de R$ 15 mil.

De acordo com a Deat, as suspeitas foram identificadas pela polícia como Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos, Amanda Couto Deloca, de 23, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26.

Elas são garotas de programa, e Rayane já foi presa no ano passado pelo mesmo crime, conforme a polícia:

— Ela age do mesmo jeito: dopa as vítimas. Em seguida, essas pessoas desmaiam e elas praticam o crime. E foi o caso desses dois turistas britânicos que chegaram a ficar hospitalizados. É um crime grave —contou a delegada Patrícia Alemany, da Deat.

Ela foi condenada a seis anos de prisão no regime semiaberto por crime semelhante, mas foi absolvida em julho pela 8ª Câmara Criminal. A reportagem não localizou as defesas das envolvidas. O espaço está aberto a manifestações.