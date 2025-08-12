Segurança

Entrevista na Gaúcha
"O que apareceu no vídeo do Felca é a superfície", diz perito criminal sobre a indústria da pornografia infantil no RS

Marcelo Nadler coordena Núcleo de Combate à Pedofilia e Abuso Infanto-juvenil — pioneiro no combate a esse tipo de crime contra crianças no Estado

