"O que aconteceu foi um acidente", afirma empresário preso por assassinato de gari

Renê da Silva Nogueira Junior, empresário preso pelo assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, afirmou em uma carta, entregue à defesa na segunda-feira (25), que o crime aconteceu por "acidente". O caso ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais.
"O que aconteceu foi um acidente com a vítima", diz a carta, escrita a próprio punho.
Na carta, o empresário relatou ainda que entregou uma procuração a um dos advogados para que realizasse sua defesa e solicitou que não haja novas mudanças na condução de sua defesa.
No último dia 18, a equipe de advogados que havia assumido o caso abandonaram o processo, alegando "motivos de foro íntimo". Na ocasião, o advogado, Dracon Cavalcanti Lima assumiu a defesa.
Nesta segunda-feira (25), porém, foi protocolado um novo defensor para o empresário nos sistemas da Justiça. Trata-se de Bruno Silva Rodrigues, advogado do Rio de Janeiro.
Na carta, Renê declarou que confia no trabalho de seus advogados e destacou que se sente bem representado tanto pela nova equipe jurídica, quanto pela anterior.
Confissão do crime
No último 19, Nogueira Junior, que está preso desde o dia 11 de agosto, confessou o assassinato de Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos.
Segundo a polícia, Nogueira Junior atirou contra Fernandes após se irritar com a presença de um caminhão de lixo que estava parado, impedindo o fluxo de carros na rua enquanto aguardava os garis coletarem o lixo.
O empresário queria passar com seu carro e inicialmente ameaçou atirar na motorista do caminhão, mas acabou disparando contra Laudemir, que fazia a coleta.