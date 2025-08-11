Novo Hamburgo retoma aulas em escolas municipais nesta terça com reforço na segurança

PMs durante rondas realizadas na sexta-feira, em Novo Hamburgo. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Após suspender as aulas da rede municipal por dois dias em razão do medo gerado pela divulgação de uma ameaça de ataque a escola, a prefeitura de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, confirmou nesta segunda-feira (11) que vai reabrir as instituições de ensino na terça-feira (12).

As escolas municipais permaneceram fechadas na sexta-feira (8) e nesta segunda por decisão da prefeitura. Já as escolas estaduais foram mantidas abertas, mas na sexta-feira, o cenário foi de salas vazias. A maior parte dos pais optou por não enviar os filhos para a aula.

Na manhã desta segunda-feira, uma reunião foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, com intuito de ouvir e dar suporte às direções das escolas, além de alinhar estratégias para a retomada das aulas.

Uma cartilha com orientações, elaborada a partir de conteúdos divulgados pelo Ministério de Educação, foi entregue aos profissionais. Durante a tarde, devem ser realizadas novas reuniões online, com coordenadores e orientadores pedagógicos das escolas.

— O guia auxilia professores a mediar informações, combater as desinformações e adaptar o acolhimento conforme a idade dos estudantes — explicou a gerente da Educação Inclusiva e Diversidade, Juliana Bohn Bernardes, que auxiliou na elaboração do material.

A cartilha, com 16 páginas, traz orientações sobre como acolher de forma tranquila e segura diferentes públicos, com foco em garantir o bem-estar emocional de alunos, professores e comunidade escolar.

— É um momento de escuta, acolhimento e orientação, para que o retorno às aulas seja tranquilo após as notícias que impactaram 24 mil alunos e toda a comunidade escolar — disse o secretário de Educação do município, André Luís da Silva.

Uma das medidas que será adotada é manter o reforço na segurança das escolas, com a presença da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Desde sexta-feira, os policiais e agentes já vêm realizando esse trabalho nas escolas que permaneceram abertas.

Segundo o comandante da BM no Vale do Sinos, coronel Luis Felipe Neves Moreira, os policiais seguirão atuando nos arredores das instituições. Até o momento, não foi registrado nenhum incidente nas escolas do Vale do Sinos.

A rede municipal de ensino em Novo Hamburgo atende cerca de 24 mil estudantes.

Outras cidades

Estância Velha, que tinha suspendido as aulas da rede municipal na sexta-feira, reabriu todas as escolas na manhã desta segunda. Segundo o prefeito Diego Francisco, a medida foi tomada como forma de prevenção.

Na sexta-feira, as escolas estaduais do município também tiveram pouca adesão. Nesta segunda-feira, conforme o prefeito, os estudantes retornaram às salas de aula normalmente.

Os outros municípios do Vale do Sinos não chegaram a suspender as aulas, mas a BM pretende manter o reforço do policiamento na região.

Investigação em sigilo

Em relação ao suposto ataque, a prefeitura de Novo Hamburgo informou que o caso segue sob investigação das autoridades policiais. Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana da Polícia Civil, o delegado Cristiano Alvarez informou na manhã desta segunda que a polícia "monitora todos os casos envolvendo escolas" e que "por se tratar de uma questão sensível", esse trabalho é realizado por meio da inteligência policial e que as informações são mantidas em sigilo.

Protocolo de segurança

Uma das medidas que vem sendo adotada pela Brigada Militar no Estado, para atuar de forma preventiva nesses casos, é a preparação de professores e alunos para saberem utilizar o protocolo FEL.

Esta técnica foi desenvolvida pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados. O protocolo "fugir, esconder ou lutar" oferece táticas de sobrevivência às vítimas de ataques.

Nas escolas, o treinamento ocorre ao longo de um turno, com orientações e práticas realizadas como forma de preparar os estudantes e os professores a como agirem.