Segurança

À noite
Notícia

“Não me sinto segura de pegar o celular”: pessoas relatam medo de assaltos ao esperar ônibus no centro de Porto Alegre

Reportagem de Zero Hora circulou por alguns locais e ouviu usuários do transporte público

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS