Segurança

Fronteira Oeste
Notícia

Mulher morta a facadas em Alegrete sofria agressões desde 2019, diz polícia

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. O casal tinha três filhos, que não moravam com eles

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS