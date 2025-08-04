Mulher morta a facadas em Alegrete sofria agressões desde 2019, diz polícia

Morta com 127 facadas, Eduarda Carvalho dos Santos, 21 anos, sofria agressões do companheiro desde 2019, segundo a Polícia Civil. O homem, de 28 anos, é suspeito de cometer o assassinato. O corpo da jovem foi encontrado na última quinta-feira (31), em Alegrete, na Fronteira Oeste.

Conforme a delegada Fernanda Mendonça, há registros de ocorrências abertos envolvendo o casal desde 2019. Esses documentos citam violência doméstica, ameaças e agressões contra a mulher, inclusive com tapas e socos.

Foram quatro ocorrências de violência doméstica entre os dois: uma em 2024, duas em 2022 e outra em 2019. Em nenhuma das ocasiões foi Eduarda que registrou; as comunicações são da Brigada Militar após os policiais serem acionados via 190.

Apesar desses boletins de ocorrência, não havia medidas protetivas da vítima contra o homem. Ele foi preso no domingo (3) pela Brigada Militar.

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. O casal tinha três filhos, que não moravam com eles.

O crime

Segundo a polícia, Eduarda teria sido morta na terça-feira (29), no entanto, somente dois dias depois foi encontrada pelo cunhado. O cadáver estava sobre a cama que dividia com o suspeito, em uma casa no bairro Tancredo Neves, com sinais de violência.

Um laudo pericial confirmou que a vítima foi assassinada com 127 facadas pelo companheiro.

A investigação segue agora com o depoimento de testemunhas e do suspeito.