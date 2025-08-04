Segurança

Mulher joga bebê de menos de um ano da janela em Santo Ângelo

Após arremessar a criança, a mulher se atirou do mesmo local. Mãe e filho foram encaminhados para atendimento médico e não correm risco de vida

Paula Neiman

