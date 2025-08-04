Mulher joga bebê de menos de um ano da janela em Santo Ângelo

Uma mulher jogou o próprio filho da janela de um prédio e, em seguida, se atirou do mesmo local no fim da tarde deste domingo (3), em Santo Ângelo, nas Missões. O caso ocorreu por volta das 17h, em um imóvel localizado no bairro Centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares do município, o bebê, de menos de um ano, foi arremessado do segundo andar e socorrido pelo pai, que o levou às pressas ao Hospital Santo Ângelo.

Após lançar a criança, a mulher também se jogou da janela. Ela foi encontrada pelas autoridades caída no chão, com fortes dores nos membros inferiores, e também foi encaminhada ao hospital.

Leia Mais Morre jovem que teve cerca de 70% do corpo queimado em incêndio em Passo Fundo



