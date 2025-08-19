Mulher encontrada morta em Rio Grande vivia em situação de rua, diz polícia

Vítima foi encontrada em um terreno baldio no bairro Junção Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil confirmou que a mulher encontrada morta na última segunda-feira (18), em Rio Grande no sul do Estado, foi identificada por familiares. O nome dela não foi divulgado.

De acordo com a polícia, a vítima encontrada morta em um terreno baldio na rua José Bonifácio, no bairro Junção, vivia em situação de rua e era conhecida por pedir dinheiro na frente de supermercados da cidade.

Vítima encontrada morta em terreno baldio foi abusada sexualmente

Segundo a Polícia Civil, a perícia apontou que a mulher foi morta com golpes de pedras e abusada sexualmente.

Até o momento, conforme a investigação, não há suspeitos do crime. A polícia informou que não foram encontradas câmeras de monitoramento na região em que o corpo foi localizado.



