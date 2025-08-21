Segurança

Em Charqueadas
Notícia

Mulher é presa suspeita de torturar filha com autismo na Região Carbonífera

Agressões ocorreram em hospital e foram registradas por câmera de segurança, conforme a investigação. Criança, de 10 anos, foi acolhida pelo abrigo da cidade

Júlia Ozorio

