Segurança

Bairro Arquipélago
Notícia

Pai e filha são mortos a tiros na Ilha dos Marinheiros; ex-companheiro dela é o principal suspeito

Uma terceira vítima também foi atingida pelos disparos e precisou ser encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde permanece em estado grave

Júlia Ozorio

