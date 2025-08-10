Pai e filha são mortos a tiros na Ilha dos Marinheiros; ex-companheiro dela é o principal suspeito

Armas foram apreendidas na casa do suspeito. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher de 41 anos e o pai dela, 61, foram mortos a tiros na tarde deste domingo (10) na Ilha dos Marinheiros, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre. Uma terceira vítima, um homem de 20 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao atendimento médico em estado grave. Ele teve morte confirmada na terça-feira (12).

O principal suspeito é o ex-companheiro da mulher, um homem de 56 anos. A Polícia Civil não divulgou, mas Zero Hora apurou que se trata de Paulo Fernando Rodriguez.

Segundo o delegado Anderson dos Santos Hermel, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal estava separado há cerca de seis meses e ele não teria aceitado o fim do relacionamento.

Relatos iniciais indicam que Sheila Lopes da Silva, 41 anos, estava na casa do pai, Rogério Santos da Silva, 61, comemorando o Dia dos Pais com a família reunida. O suspeito, que mora em uma casa ao lado, na Rua Nossa Senhora Aparecida, teria abordado a vítima para conversar.

Em seguida, ele teria efetuado disparos de arma de fogo, atingindo a ex-companheira na cabeça e no tórax, segundo o delegado. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima tentou impedir o assassinato da filha, mas foi alvejado e morreu no local. Djonatan Patrick da Silva Oliveira, 20, morador da região, passava pelo local e também tentou intervir, mas foi baleado. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) em estado grave.

— Uma data que deveria ser de confraternização e alegria acabou se tornando um dia de dor e sofrimento. A Polícia Civil lamenta imensamente o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas — afirmou o delegado Hermel.

Suspeito está hospitalizado

Após os crimes, Paulo Fernando Rodriguez teria atirado contra ele mesmo. Ele foi levado ao HPS, segundo a Brigada Militar, e permanece sob custódia. Depois de receber cuidados médicos, ele deve prestar esclarecimentos à polícia.

Na casa do suspeito, foram apreendidas uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 e uma espingarda tipo Puma. A perícia analisará os equipamentos para descobrir se alguma destas armas foi usada para cometer os assassinatos.

Inicialmente a ocorrência é investigada pela Polícia Civil como feminicídio consumado, homicídio consumado e tentativa de homicídio.

O casal possui dois filhos, de 20 e 16 anos. De acordo com o delegado Hermel, a mulher não tinha medida protetiva contra o suspeito.