Mulher é encontrada morta em quarto de hotel na Fronteira Oeste

Mulher de 32 anos foi encontrada morta em quarto de hotel. Reprodução / Acervo Pessoal

Uma mulher foi encontrada morta em um quarto de hotel no centro de São Borja, na Fronteira Oeste, na noite de sexta-feira (1). Ela estava sozinha no local.

A vítima foi identificada como sendo Carla Daniele Oliveira Lago, de 32 anos.

De acordo com a Brigada Militar, um funcionário do hotel viu pela janela do quarto que a mulher estava de bruços e imóvel na cama. Ele abriu a porta do quarto e chamou a BM, que chegou ao local por volta das 19 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. O corpo da mulher foi enviado para necropsia para saber a causa da morte.

A Polícia Civil diz que a mulher chegou ao hotel por volta 3h30min da madrugada de sexta-feira. Dois homens que estiveram com ela e funcionários do hotel foram ouvidos e liberados.

— Não havia sinais de violência na vítima. Não há evidências de que a morte seja criminosa, mas nenhuma hipótese é descartada — afirma o delegado Marcelo Batista.