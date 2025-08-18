Mulher acusada de aplicar golpe "boa Noite, Cinderela" contra turistas no Rio é presa

Vídeo mostra turista inglês desorientado na orla de Ipanema antes de cair na areia; suspeitas aparecem fugindo em um táxi. X / Redes Sociais / Reprodução

Uma das três mulheres acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses, em uma saída noturna na Lapa, Rio de Janeiro, foi presa nesta segunda-feira (18).

A suspeita, identificada como Amanda Couto Deloca, foi localizada no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por policiais da 62ª Delegacia de Polícia, conforme o g1.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão foi expedido pela 19ª Vara Criminal, a partir de pedido da Delegacia de Apoio ao Turista (Deat).

— Já vínhamos monitorando elas desde o dia do fato. Essa suspeita estava escondida em Duque de Caxias e sabíamos que ela estava se movimentando. Hoje, após um trabalho de inteligência e com o apoio da 62ª DP, ela foi localizada e trazida para a Deat. Aqui, com o mandado de prisão, ela recebeu voz de prisão — disse a delegada Patrícia Alemany, titular da especializada.

Outras duas denunciadas pelo mesmo crime, Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira, não foram encontradas e seguem foragidas.

Vídeo registrou fuga

A investigação aponta que os turistas conheceram as três mulheres em uma roda de samba na Lapa. Já em Ipanema, um deles recebeu uma caipirinha e perdeu a consciência minutos depois.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou ao mostrar uma das vítimas, um homem de 21 anos, cambaleando na praia até cair na areia. Segundo a pessoa que gravou o conteúdo, as mulheres que acompanhavam os britânicos foram embora de táxi.

Um grupo de pessoas socorreu os dois amigos, ambos dopados. As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana e recuperaram a consciência horas mais tarde.

Dois celulares foram roubados, segundo as vítimas. Um dos estrangeiros relatou, inicialmente, um prejuízo de cerca de R$ 110 mil, após elas acessarem as contas bancárias dos turistas. Depois, disse que o grupo retirou, de fato, cerca de R$ 15 mil.

Suspeita é reincidente

A Polícia Civil informou ainda que Amanda já era investigada por participação em golpe semelhante contra um turista alemão em 2023.

Ele relatou ter perdido os sentidos cerca de meia hora após beber com duas mulheres na Lapa.

— Ela age do mesmo jeito: dopa as vítimas. Em seguida, essas pessoas desmaiam e elas praticam o crime. E foi o caso desses dois turistas britânicos que chegaram a ficar hospitalizados. É um crime grave —contou a delegada.