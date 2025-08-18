Segurança

Crime na Lapa
Mulher acusada de aplicar golpe "boa Noite, Cinderela" contra turistas no Rio é presa

Ela foi localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; outras duas suspeitas seguem foragidas

Zero Hora

