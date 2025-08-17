MP denuncia grupo que usava imagem de criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS

Os golpes teriam ocorrido entre os dias 5 e 25 de julho. MPRS / Reprodução

Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por estelionato e associação criminosa após venderem rifas falsas em Camaquã, na Região Sul do Estado, utilizando a imagem de uma criança com paralisia cerebral como pretexto para arrecadação de fundos.

A denúncia foi apresentada ao Poder Judiciário na quinta-feira (14) pelo promotor de Justiça Fernando Mello Müller. Segundo o MP, o grupo, formado por três mulheres e dois homens, promovia sorteios fictícios de eletrodomésticos e roupas de cama, alegando que os recursos seriam destinados ao tratamento da criança.

Os golpes teriam ocorrido entre os dias 5 e 25 de julho, em diferentes locais da cidade, inclusive no estacionamento de um supermercado na área central. De acordo com o MP, os criminosos abordavam as vítimas de forma insistente, com argumentos emocionais e falsos, afirmando que o comércio local apoiava a ação.

Três dos cinco denunciados já estão presos. A denúncia afirma que uma das mulheres envolvidas é madrinha da criança usada como justificativa para os golpes. Os valores arrecadados eram divididos entre os integrantes do grupo, sem qualquer repasse à família da menina, relata o MP.

O promotor também solicitou que cada uma das seis vítimas identificadas até o momento seja ressarcida. Além disso, pediu o repasse de R$ 20 mil a uma entidade local que apoia crianças em situação de vulnerabilidade.