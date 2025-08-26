Motorista que fugiu após atropelar idosa em Pelotas se apresenta à polícia

Câmera de monitoramento registrou o atropelamento. Reprodução / Divulgação

A Polícia Civil confirmou que a motorista que fugiu após atropelar uma idosa de 67 anos em Pelotas se apresentou nesta terça-feira (26). O caso ocorreu no último sábado (23).

Conforme a delegada Walquiria Meder, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas, a condutora se apresentou junto com uma advogada. No depoimento, ela relatou ter ficado em choque ao descobrir que havia atropelado uma idosa.

— Disse que no momento só percebeu o impacto, mas não sabia no que havia batido. Depois, quando soube que havia atingido uma senhora, entrou em choque — conta Meder.

De acordo com a delegada, a motorista foi liberada após prestar depoimento. A Polícia Civil informou que não divulgará o nome e nem a idade do condutor.

Entenda o caso

O atropelamento ocorreu no último sábado (23). Serlei Barbosa Jouglard estava atravessando a rua Almirante Tamandaré, no Centro, quando foi atingida pelo veículo. A motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Um vídeo flagrou o momento em que ocorre o atropelamento.