Motorista que fugiu após atropelar idosa em Pelotas se apresenta à polícia

A Polícia Civil confirmou que a motorista que fugiu após atropelar uma idosa de 67 anos em Pelotas se apresentou nesta terça-feira (26). O caso ocorreu no último sábado (23).
Conforme a delegada Walquiria Meder, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Pelotas, a condutora se apresentou junto com uma advogada. No depoimento, ela relatou ter ficado em choque ao descobrir que havia atropelado uma idosa.
— Disse que no momento só percebeu o impacto, mas não sabia no que havia batido. Depois, quando soube que havia atingido uma senhora, entrou em choque — conta Meder.
De acordo com a delegada, a motorista foi liberada após prestar depoimento. A Polícia Civil informou que não divulgará o nome e nem a idade do condutor.
Entenda o caso
O atropelamento ocorreu no último sábado (23). Serlei Barbosa Jouglard estava atravessando a rua Almirante Tamandaré, no Centro, quando foi atingida pelo veículo. A motorista fugiu do local sem prestar socorro.
Um vídeo flagrou o momento em que ocorre o atropelamento.
Socorrida com vida, a idosa está internada no Hospital de Pronto Socorro de Pelotas. Conforme familiares, ela está em estado estável.