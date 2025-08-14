Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Motorista de app suspeito de desviar rota e sequestrar adolescente de 15 anos em Novo Hamburgo é preso

Em uma via sem movimento, o suspeito teria desligado o carro e trancado as portas do veículo; a jovem conseguiu fugir após forçar a abertura de uma das portas 

Pedro Trindade

g1 RS

