Motorista de app suspeito de desviar rota e sequestrar adolescente de 15 anos em Novo Hamburgo é preso

Na delegacia, a vítima reconheceu o motorista. PC Draco / Divulgação

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (13) em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele teria desviado a rota para uma rua deserta e sequestrado uma adolescente de 15 anos.

Conforme a investigação, a passageira solicitou a corrida e o homem de 47 anos seguiu por um caminho alternativo. Em uma via sem movimento, teria desligado o carro e trancado as portas do veículo, diz a polícia.

A adolescente conseguiu fugir ao forçar a abertura de uma das portas e procurou ajuda. Na delegacia, ela reconheceu o motorista.

O delegado responsável pelo caso, Ayrton Figueiredo, informou que o suspeito não tinha antecedentes criminais. Ao ser abordado, ele permaneceu em silêncio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.