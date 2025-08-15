Segurança

Pedido da defesa
Notícia

Motorista de aplicativo suspeito por sequestro de adolescente em Novo Hamburgo poderá responder em liberdade

Homem de 47 anos que não teve o nome divulgado responderá ao processo criminal em liberdade, mediante uso de tornozeleira eletrônica

