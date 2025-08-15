Motorista de aplicativo suspeito por sequestro de adolescente em Novo Hamburgo poderá responder em liberdade

Na delegacia, a vítima reconheceu o motorista. PC Draco / Divulgação

O motorista de aplicativo preso em flagrante por suspeita de sequestrar uma adolescente de 15 anos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, teve liberdade provisória concedida nesta sexta-feira (15), durante audiência de custódia.

A decisão foi de uma juíza do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), que considerou, entre outros pontos, o fato do suspeito não ter antecedentes criminais.

Dessa forma, o homem de 47 anos, que não teve o nome divulgado, responderá ao processo criminal em liberdade, mediante medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica por 60 dias. Ele também foi proibido de manter contato com a vítima.

Após os trâmites processuais, ele deverá ser solto entre esta sexta e sábado (16).

Defesa diz que foi "mal-entendido"

A decisão ocorre após o advogado Lindomar Oliveira apresentar pedido de liberdade imediata. Ele justifica que o cliente não teve oportunidade para explicar o que houve para as autoridades. Conforme a Polícia Civil, o homem optou por não se manifestar sobre o ocorrido.

A defesa sustenta que ocorreu um "mal-entendido" e que o suspeito não teria trocado palavras com a vítima.

— Ele fez esse trajeto, que também era uma rota para o destino. Esse caminho era, inclusive, o mais rápido. Em um determinado ponto, como não tinha sinal, ele parou o carro para desabilitar o aplicativo e habilitar de novo para conseguir continuar o destino, mas aconteceu esse mal-entendido — afirma o advogado.

Durante a audiência de custódia, o advogado diz que apresentou trecho de um relatório da Uber, empresa de aplicativo o qual o motorista atuaria, que mostrava uma oscilação de sinal de internet — entre péssimo, ruim e sem sinal — durante a corrida que gerou o episódio. Para a defesa, esse documento justificaria a parada relatada pelo motorista para, supostamente, reiniciar o celular.

O relatório, conforme Oliveira, já estava dentro do auto de prisão e havia sido solicitado pela autoridade policial, no entanto, foi reforçado pela defesa.

Relembre o caso

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (13) em Novo Hamburgo. De acordo com a Polícia Civil, ele teria desviado a rota para uma rua deserta e sequestrado uma adolescente de 15 anos.

Conforme a investigação, a passageira solicitou a corrida e o homem de 47 anos seguiu por um caminho alternativo. Em uma via sem movimento, teria desligado o carro e trancado as portas do veículo, diz a polícia.

A adolescente conseguiu fugir ao forçar a abertura de uma das portas e procurou ajuda. Na delegacia, ela reconheceu o motorista.

O delegado responsável pelo caso, Ayrton Figueiredo, informou que o suspeito não tinha antecedentes criminais e, ao ser abordado, permaneceu em silêncio.

Contraponto

Zero Hora entrou em contato com a Uber para solicitar o relatório da corrida, assim como entender a nota do motorista, quanto tempo ele atuava no aplicativo e se haviam reclamações contra ele na plataforma.