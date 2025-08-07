Morre o delegado José Antônio Taschetto Mota, aos 50 anos

Mota entrou para a Polícia Civil em 2003. Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep) / Divulgação

Delegado titular da 20ª Delegacia Regional de Polícia do Interior (20ª DPR), em Cachoeira do Sul, na Região Central, José Antônio Taschetto Mota faleceu na madrugada desta quinta-feira (7). Ele tinha 50 anos e estava afastado do cargo haviam alguns meses, em razão de complicações cardíacas, conforme informações do portal O Correio.

Mota entrou para a Polícia Civil em 2003, época em que assumiu como delegado titular da 2ª Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul. Ele tomou posse na 20ª DPR em 2015, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores do município.

— Desejamos que o delegado Mota, no comando desse importante órgão, mantenha o trabalho exemplar que já realiza hoje — disse na época o então presidente da Casa, vereador Bombeiro Frankini (PT).

O delegado nasceu em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Ele era filho do também delegado José Antônio Garcez Mota.

Em nota, a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul (Asdep) lamentou a morte de Mota.

"Em nome dos Delegados de Polícia do RS, a Diretoria e demais associados da ASDEP enviam sentimentos de pêsames aos familiares, colegas e amigos do falecido, desejando-lhes muita força e luz neste momento tão difícil", diz o texto.

Mota residia no bairro Soares, em Cachoeira do Sul, onde trilhou boa parte da carreira na Polícia Civil.