Homicídio qualificado
Ministério Público denuncia brigadiano flagrado atirando em homem algemado com as mãos para trás

Conforme o documento, o crime foi cometido de “forma consciente e com recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizando execução sumária”

Vinicius Coimbra

