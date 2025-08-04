Ministério Público denuncia brigadiano flagrado atirando em homem algemado com as mãos para trás

Vídeo mostra a vítima cercada por policiais militares e sendo baleada. Reprodução / Reprodução

Nesta segunda-feira (4), o Ministério Público (MP) denunciou o soldado da Brigada Militar Emerson Brião, 32 anos, pelo homicídio qualificado de Geovane Matias Maciel, 19. O crime ocorreu em Bom Jesus, na Serra, em março deste ano.

O vídeo do fato foi divulgado pelo Grupo de Investigação (GDI) da RBS. No material, o PM aparece dando tiros em Maciel quando a vítima já estava imobilizada e com as mãos algemadas para trás.

Segundo a denúncia, o crime foi cometido de “forma consciente e com recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizando execução sumária”. Os tiros atingiram a cabeça e o tórax da vítima, que teve hemorragia interna e morreu por conta dos ferimentos.

A denúncia também pede indenização mínima de 50 salários-mínimos aos familiares da vítima, como forma de reparação pelos danos causados.

O policial militar foi preso preventivamente em 10 de julho.

Contraponto

Sobre a denúncia, os advogados Mauricio Adami Custódio e Ivandro Bitencourt Feijó, que representam Emerson Brião, assinaram a seguinte nota enviada à reportagem:

"A defesa dos Policiais Militares Bruno, Jeremias e André e, recentemente também assumindo a defesa jurídica do Soldado EMERSON BRIÃO, entende que a denúncia oferecida nesta tarde, ponderou a falta de qualquer indicativo de concurso de agentes, mas não afastou os fatos anteriores aos disparos que decorreram da agressão por parte de Geovane contra os Policiais.

Reforçamos que o enredo deste processo não se limita ao vídeo de curta duração. Devemos inquirir nestes fatos a alta periculosidade da vítima, impondo terror à comunidade de Bom Jesus por um longo período, desrespeitando as regras da cidade, ameaçando de morte sua ex-companheira e sendo investigado por outros crimes gravíssimos, o que traz à tona a existência da violência praticada contra pessoas indefesas, resultando na agressão a faca, contra os policiais, motivando a defesa do Soldado Brião que será objeto de demonstração no curso do processo.

De um lado, um vídeo sem contexto completo, de outro, a realidade de uma cidade aterrorizada pelo comportamento violento da vítima que atacou a guarnição, impondo medo e terror. Acreditamos que o Júri saberá julgar o fato e suas circunstâncias."



