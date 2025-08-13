Mesmo com redução nos últimos anos, um pedestre é assaltado a cada duas horas em Porto Alegre

Pessoas sozinhas em paradas de ônibus são consideradas alvos fáceis, relata subcomandante geral da Brigada Militar. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O número de assaltos a pedestres tem caído em Porto Alegre. Comparando os primeiros seis meses, de 2023 a 2025, houve uma redução de 58,6% no número de casos. De janeiro a junho deste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 2.575 pessoas foram alvo de bandidos nas ruas da Capital. Isso significa que nesses 180 dias, uma pessoa foi assaltada a cada duas horas. Dois anos atrás, um roubo a transeunte era registrado a cada 42 minutos.

De acordo com a Polícia Civil e a Brigada Militar, a redução tem relação direta com dois fatores: a Operação Mobile e a instituição do RS Seguro.

Em 2019, o governo do Estado lançou o programa RS Seguro, articulando ações entre todas as pastas e entidades de outros poderes, com foco na redução da violência e melhoria da segurança da população do Rio Grande do Sul.

Combate à receptação

Além de prender os criminosos, uma das maneiras de diminuir o número de roubos a pessoas nas ruas é atuar contra à receptação. Deflagrada pela primeira vez em abril de 2023, a Operação Mobile atua diretamente contra o comércio ilegal de celulares.

— Hoje a gente ter um celular subtraído é o maior problema, né? Porque todo mundo tem praticamente tudo dentro do aparelho. A vida da gente tá ali. Então, o objeto mais cobiçado dos assaltantes continua sendo o celular — comenta o Diretor da Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre, delegado Rodrigo Bozzetto.

Entre 2023 e 2025 foram realizadas 21 edições da operação.

— Nós fazemos visitas em todos os estabelecimentos comerciais que trabalham com celular ou no conserto ou na colocação de película, e lá fiscalizamos os IMEIs (código de 15 dígitos que identifica o dispositivo) dos aparelhos. Isso tem dificultado a vida de quem rouba celular. Porque o sujeito rouba, mas não tem para quem vender, então, a gente acaba interrompendo o ciclo — explica o subcomandante geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares.

Troca de informações

A melhora na troca de informações entre as forças de segurança, proporcionada pela plataforma RS Seguro, também contribuiu para a redução no número de ocorrências. Com mais dados reunidos, as estatísticas sobre incidência e locais dos crimes foram aprimoradas.

Conforme Soares, os dados orientam tomadas importantes de decisão, como os locais onde devem ser alocados os policiais, resultando em um trabalho mais efetivo. As informações foram utilizadas principalmente para definir o destino dos novos oficiais.

— Ao longo dos anos, a Brigada veio recompondo o efetivo e essa recomposição também se valeu desses dados. Todos os recursos, tanto viaturas como o aparato humano, acabam caminhando no sentido da otimização — comenta o subcomandante geral.

Registro de ocorrência

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) orienta que um boletim de ocorrência sempre deve ser feito, mesmo quando o criminoso não tem êxito na abordagem, e também relata que as testemunhas também ajudam nos dados. O órgão conta que existem casos em que as vítimas não registram a ocorrência, mas pessoas que viram o crime acontecer sim.

O alvo dos criminosos

Os dados também possibilitaram identificar o perfil das vítimas. Homens jovens, com idade entre 18 e 24 anos, andando sozinhos na rua são o principal alvo dos criminosos.

Quase metade do total registrado no primeiro semestre de 2025 aconteceu entre 18h e 23h. André Ávila / Agencia RBS

— De regra, são pessoas isoladas que estão andando numa rua erma ou estão paradas num ponto de ônibus sozinho. São alvos mais fáceis do que um conjunto de pessoas — detalha Soares.

Foi o que aconteceu com Filipe Zitzke, 40 anos, em janeiro do ano passado, quando voltava de um bloco de carnaval. Ele estava sozinho na Avenida Borges de Medeiros quando, por volta das 17h, foi abordado por dois homens. Sob ameaça de agressão, ele entregou o celular para os criminosos.

As estatísticas sobre os horários em que os roubos acontecem também mostram que a incidência aumenta depois das 18h. Quase metade do total registrado no primeiro semestre de 2025 aconteceu nas últimas seis horas do dia, entre 18h e 23h. O subcomandante comenta que muitos roubos ocorrem na saída de festas e na volta para casa depois do trabalho.

O perfil dos bandidos

Conforme Bozzetto, existem dois perfis de bandidos que roubam pedestres em Porto Alegre: os que já praticam esse tipo de crime e os de ocasião. O primeiro tipo, na sua maioria, possui menos de 30 anos e geralmente comete mediante o uso de arma de fogo.

Sobre o segundo perfil, o delegado destaca que muitas vezes é um sujeito que está enfrentando alguma dificuldade, e que ao passar em algum local, acaba praticando o crime.

Como se proteger

Não manuseie celulares em locais de grande concentração de pessoas. Isso faz com que a própria vítima perca atenção ao seu redor e também desperta a atenção dos bandidos;

Se precisar utilizar o celular na rua, procure ingressar em algum comércio, como uma loja;

Tenha o código IMEI do aparelho anotado em algum local , que não seja o próprio celular, para que ele possa ser bloqueado via Anatel e restituído quando localizado

, que não seja o próprio celular, para que ele possa ser bloqueado via Anatel e restituído quando localizado Evite deixar expostos itens como joias ou relógios, que podem despertar o interesse dos criminosos;

Cuide para que bolsas e mochilas permaneçam fechadas e no seu campo de visão. O ideal é que elas sejam usadas na frente do corpo;

Evite permanecer sozinho em paradas de ônibus, especialmente à noite;

Quando estiver caminhando pela rua, fique atento a quem está ao seu redor. Se possível, evite trechos com pouco movimento ou baixa iluminação;

Se for vítima de roubo, tente manter a calma, e não reaja. Procure a Brigada Militar ou a Polícia Civil e registre o fato. É possível também fazer a comunicação por meio da Delegacia Online.

Fonte: Brigada Militar e Polícia Civil

Como saber o IMEI do celular

O IMEI pode ser obtido ao digitar *#06# no teclado do celular. Também é possível escanear o código de barras do IMEI, diretamente pelo aplicativo.

A base de dados é atualizada constantemente. A recomendação do Ministério da Justiça é que o consumidor exija a nota fiscal no momento da compra e verifique todos os IMEIs do aparelho, especialmente em modelos com mais de um chip.