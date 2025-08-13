Segurança

Raio X da segurança
Notícia

Mesmo com redução nos últimos anos, um pedestre é assaltado a cada duas horas em Porto Alegre

Entre 2023 a 2025, número de ocorrências caiu 58,6% considerando os primeiros seis meses do ano. Forças de segurança apontam sistema RS Seguro e Operação Mobile como causas da queda deste tipo de crime

Beatriz Coan

