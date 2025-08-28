Segurança

Força-tarefa nacional
Notícia

Megaoperação combate esquema do PCC no setor de combustíveis que sonegou R$ 7 bilhões em impostos

Investigação do Ministério Público e forças policiais tem 350 alvos. Cerca de 1,4 mil agentes foram mobilizados para trabalhar na ação

Zero Hora

