Dados alarmantes
Mais de 38 mil casos de estupro contra jovens de até 19 anos foram registrados na Amazônia entre 2021 e 2023, aponta Unicef

Estudo divulgado nesta quinta-feira indica que seis dos 10 estados brasileiros com os maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes estão na região

Agência Brasil

