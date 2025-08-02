Líder de facção do RS é preso em Buenos Aires, na Argentina

Prisão foi realizada a partir de cooperação entre as polícias do Brasil e da Argentina. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu, na noite desta sexta-feira (1º), Fabio Rosa Carvalho, conhecido como "Fabio Noia". Ele é apontado como um dos principais líderes de uma facção criminosa do Estado e estava foragido desde 2023.

A prisão aconteceu na cidade de Buenos Aires, na Argentina, e foi resultado de uma ação coordenada entre autoridades dos dois países.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Polícia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em cooperação com a Polícia Federal brasileira.

O apoio operacional foi prestado pela Polícia da Província de Córdoba, na Argentina.

Saiba quem é Fabio Noia

Fabio Rosa Carvalho, conhecido como Fabio Noia, é apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças de uma facção do Rio Grande do Sul, originada na região do Vale dos Sinos.

De acordo com a Polícia Civil, ele tem um histórico marcado por crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídios.

Em outubro de 2022, Carvalho começou a usar tornozeleira eletrônica. No entanto, em fevereiro de 2023, rompeu o dispositivo de monitoramento e passou à condição de foragido.

Durante as investigações, a polícia obteve informações de que o homem teria se escondido em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.