Justiça retira herança de homem condenado por feminicídio da esposa em São Borja

A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu excluir da herança um homem condenado pelo feminicídio da esposa, uma comerciante assassinada em 2015. A sentença foi proferida na terça-feira (5), pela 1ª Vara Cível da Comarca de São Borja, na Fronteira Oeste, atendendo a pedido do Ministério Público do Estado (MPRS).

O viúvo foi condenado como mandante do feminicídio da esposa, crime motivado por interesses financeiros, com a intenção de tomar posse dos bens do casal.

A exclusão da herança foi solicitada pelo MPRS por meio de uma ação declaratória de indignidade ajuizada em 2016. O Código Civil prevê que o herdeiro que atenta contra a vida do autor da herança perde o direito à sucessão (entenda mais abaixo).

Segundo o MP, a decisão aponta que a conduta do réu representou "grave violação aos deveres ético-jurídicos e à dignidade da vítima", sendo "absolutamente incompatível com o direito de sucedê-la". Dessa forma, o homem foi oficialmente retirado da divisão dos bens, e sua parte será redistribuída entre os herdeiros legítimos restantes.

Entenda o que é declaração de indignidade