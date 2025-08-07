Segurança

Na Fronteira Oeste
Notícia

Justiça retira herança de homem condenado por feminicídio da esposa em São Borja

Decisão atende a pedido do Ministério Público, com base em ação declaratória de indignidade ajuizada em 2016

Duda Romagna

Enviar email

Madu Brito

G1 RS

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS